رونالدو يقوم بحركة بذيئة لجمهور الهلال بعد الخسارة .. سالم الدوسري يستفز جهور النصر

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رياض - احمد صلاح - آثار فيديو ظهر للأسطورة كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، بحركة بذيئة وغير أخلاقية في حق جماهير نادي الهلال بعد الخسارة الذي مني به فريقه في المباراة النهائية، غضب الجماهير السعودية ومطالبة بمحاسبته.

كريستيانو رونالدو يقوم بحركة بذيئة لجمهور الهلال بعد الخسارةفقد الدون السيطرة على غضبه بعد على حكم المباراة توري بينسو بسبب احتسابها خطأً لمصلحة المنافس عند الدقيقة 53 من زمن المباراة، وبدا أنه يطالب بخروج حكم المباراة خارج أرض الملعب، وأشهرت توري بينسو بطاقة صفراء بوجه كريستيانو بسبب ذلك.



ننتظر فيه ايقاف على هالحركة المعيبه بحق كورتنا ولالا ! pic.twitter.com/hwj5njM6lF — ريّان (@OfificaRlay) February 8, 2024

غضب كريستيانو وتصرف غير لائق في مباراة الهلال والنصر

فشل كريستيانو في السيطرة على غضبه الذي تملكته ولم يستطع التحكم في تصرفاته عقب خسارة كأس موسم الرياض أمام الهلال؛ حيث قام عقب المباراة الجهاز الفني ولاعبو النصر بالتوجه لغرفة خلع الملابس، في محاولة للهروب من مراسم التتويج بسبب الخسارة، وقام أحد من الجمهور برمي علم الهلال على كريستيانو والتقطه من الأرض ووضعه في منطقته الحساسة، ثم ألقاه على الجمهور الهلال، وخرج فريق النصر بأكمله من أجل حضور التتويج، وعلى رأسهم الدون الذي وجد نفسه أمام ممر الهلال الشرفي.

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كرستيانو رونالدو يطالب بـخروج الحكمة بسبب قراراتها



هذا وش سالفته كل مباراة يطالب بتغيير حكام



pic.twitter.com/cb2gLmUCuS — حسن الناقور Mr.Nagoor (@hasanalnaqour) February 8, 2024

ارتكب كريستيانو رونالدو مجموعة كبيرة من الأخطأ أمس في المباراة الودية مع نادي الهلال لاتصدر من لاعب بنجومية كريستيانو وهذا الفيديو يوضح مجمل أخطأه.

الدوسري يستفز جمهور النصر بعد تسجيل هدف

استفز سالم الدوسري بعد تسجيل هدفه بالتوجه نحو مدرجات النصر، مشيرًا إليهم باحتفاله الشهير الخلط، لكنه استخدم طريقة جديدة؛ حيث قام بقطف بعض العشب من الملعب ثم نفخه في الهواء، وقد سبق أن احتفل أمام جماهير النصر في إحدى المباريات بنفس الطريقة، وهو ما فجر غضبهم قبل أن يقدم لهم الاعتذار.

نتيجة مباراة النصر والهلال في نهائي كأس موسم الرياض