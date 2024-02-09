أحمد جودة - القاهرة - جدول مباريات الجمعة بالقسم الثاني

تنطلق اليوم الجمعة الساعة الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة الثالثة عشر لمجموعتي الصعيد بدورى القسم الثاني ب بإقامة 8 مباريات.

المجموعة الاولى

1- اسمنت اسيوط مع ديروط

على ملعب الاسمنت ولقاء قمة بين فريق اسمنت اسيوط صاحب المركز الثالث بقيادة الاسباني جونزاليس برصيد 21 نقطة مع فريق ديروط وصيف المجموعة بقيادة علاء ابراهيم برصيد 23 نقطة.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

2- الالومنيوم مع ملوي

على ملعب نادي الالومنيوم يلتقي فريق الالومنيوم متصدر المجموعة بقيادة هشام عبد المنعم برصيد 24 نقطة مع فريق ملوى صاحب المركز التاسع بقيادة محمود فرغلي برصيد 5 نقاط.

حقق فريق الالومنيوم الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.

3- الاقصر مع قوص

على ملعب نادي الاقصر يلعب فريق الاقصر صاحب المركز الخامس بقيادة محمد عويس برصيد 14 نقطة مع فريق قوص متذيل المجموعة بقيادة سيد غريب برصيد نقطة.

حقق فريق الاقصر الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

4- شبان قنا مع طهطا

على ملعب نادي شبان قنا يواجه فريق شبان قنا صاحب المركز السابع بقيادة مبارك كالوشا برصيد 12 نقطة فريق طهطا صاحب المركز السادس بقيادة محمد صديق بنفس الرصيد.

حقق فريق شباب طهطا الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

-ويحصل فريق كيما اسوان بقيادة عماد سمير على راحة هذا الاسبوع

المجموعة الثانية

1- الفيوم مع الترسانة

يشهد ملعب كلية الشرطة لقاء صعب بين فريق الفيوم وصيف المجموعة بقيادة سعيد صبحي برصيد 19 نقطة مع فريق الترسانة متصدر المجموعة بقيادة حسين شكرى برصيد 29 نقطة.

حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

2- المنيا مع شباب طامية

على ستاد جامعة المنيا يستضيف فريق المنيا صاحب المركز الرابع بقيادة بركات ابراهيم برصيد 16 نقطة فريق شباب طامية صاحب المركز الخامس بقيادة رمضان رجب برصيد 14 نقطة.

حقق فريق شباب طامية الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

3- شباب مغاغة مع نجوم مصر

على ملعب شباب مطاى يحل فريق نجوم مصر صاحب المركز الثالث بقيادة عصام عيد برصيد 17 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق شباب مغاغة صاحب المركز الثامن بقيادة عبد الله نشات برصيد 8 نقاط.

حقق فريق نجوم مصر فوزًا كبيرًا برباعية نظيفة في الدور الأول.

4- الواسطى مع بنى مزار

على ملعب نادي الواسطى يستقبل فريق الواسطى متذيل المجموعة بقيادة مصطفى فاروق برصيد6 نقاط فريق بنى مزار صاحب المركز السادس بقيادة احمد عبد البديع برصيد10 نقاط.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول

-ويحصل فريق تليفونات بني سويف على راحة هذا الاسبوع.

ترتيب المجموعة الاولى

1- الالومنيوم 24 نقطة

2- ديروط 23 نقطة

3- اسمنت اسيوط 21 نقطة

4- كيما اسوان 19 نقطة

5- الاقصر 14 نقطة

6- طهطا 12 نقطة

7- شبان قنا 12 نقطة

8- ملوى 5 نقاط

9- قوص نقطة

المجموعة الثانية

1- الترسانة 29 نقطة

2- الفيوم 19 نقطة

3- نجوم مصر 17 نقطة

4- المنيا 16 نقطة

5- شباب طامية 14 نقطة

6- بنى مزار 10نقاط

7- تليفونات بني سويف 10

نقاط

8- شباب مغاغه 7 نقاط

9- الواسطى 6 نقاط