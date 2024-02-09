نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبوعلي يواصل برنامج التأهيل قبل مواجهة شباب بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل وسام أبوعلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء برنامج التأهيل الذي يخضع له بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وسام أبوعلي يواصل برنامج التأهيل

وأدى اللاعب فقرات علاجية في الجيم، قبل استكمال الفقرات بالجري حول الملعب وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي لتأهيله وعودته للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.



وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة قصيرة للاعبين أكد خلالها على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمران، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب للمباريات المقبلة.

