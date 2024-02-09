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أحمد جودة - القاهرة - تحدث المغربي الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن، عن مواجهة النشامى غدًا أمام قطر في نهائي كأس آسيا قطر 2023.

الحسين عموتة: سنلعب من دون ضغط ونستمتع بالنهائي

العموته قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"سنلعب من دون ضغط ونستمتع بالمباراة".

وأضاف:" أبحث عن الألقاب أينما أذهب وبلوغنا النهائي كان تحديا بالنسبة لي'".

وتابع:"أنا راض عن مستوى المنتخب الأردني الذي وصل إليه".

وواصل:" المواجهة ستكون بالنسبة لي مباراة عائلية لأني دربت بعض لاعبي منتخب قطر عندما كنت في السد".

وأشار:"أحترم ما قدمه المدرب الراحل محمود الجوهري ولكل جيل وزمان ومكان له رجاله".

وأكمل:"فريقنا مكتمل، ونرغب في حصد اللقب خاصة أننا نلعب دون ضغط، وقد يكون الضغط على المدرب، لكن لا ألتفت إلى أصوات النقد".

وأتم:"دائما عندما يخسر الفريق يتحمل المدرب المسؤولية، والعكس في حالة المكسب، ولا ألتفت كثيرا إلى حديث النقاد في الإعلام".