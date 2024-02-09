الرياضة

الحسين عموتة: سنلعب من دون ضغط ونستمتع بالنهائي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحسين عموتة: سنلعب من دون ضغط ونستمتع بالنهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المغربي الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن، عن مواجهة النشامى غدًا أمام قطر في نهائي كأس آسيا قطر 2023.

الحسين عموتة: سنلعب من دون ضغط ونستمتع بالنهائي

العموته قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"سنلعب من دون ضغط ونستمتع بالمباراة".

وأضاف:" أبحث عن الألقاب أينما أذهب وبلوغنا النهائي كان تحديا بالنسبة لي'".

وتابع:"أنا راض عن مستوى المنتخب الأردني الذي وصل إليه".

وواصل:" المواجهة ستكون بالنسبة لي مباراة عائلية لأني دربت بعض لاعبي منتخب قطر عندما كنت في السد".

وأشار:"أحترم ما قدمه المدرب الراحل محمود الجوهري ولكل جيل وزمان ومكان له رجاله".

وأكمل:"فريقنا مكتمل، ونرغب في حصد اللقب خاصة أننا نلعب دون ضغط، وقد يكون الضغط على المدرب، لكن لا ألتفت إلى أصوات النقد".

وأتم:"دائما عندما يخسر الفريق يتحمل المدرب المسؤولية، والعكس في حالة المكسب، ولا ألتفت كثيرا إلى حديث النقاد في الإعلام".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا