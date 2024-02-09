نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص - كأس مصر للكرة النسائية في طي النسيان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد كرة القدم النسائية المصرية غياب تام فيما يخص تنظيم مسابقاتها المحلية المنوط بتنظيمها الاتحاد المصري لكرة القدم، وبرغم قرب نهاية موسم 2023-2024 الجاري والذي تختتم مسابقاتها المحلية بجميع درجاتها نهاية شهر مارس المقبل، إلا أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد انطلاق مسابقة كأس مصر لكرة القدم النسائية حتى الآن وكأنها في طي النسيان!

كأس مصر للكرة النسائية في طي النسيان

كما أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم لم تخاطب الاندية بموعد انطلاق كأس مصر للسيدات موسم 2023-2024 ولم ترسل شروط أو لوائح المسابقة حتى الآن

جدير بالذكر أن مسابقة كأس مصر لكرة القدم النسائية يطلق عليها أسم "مسابقة المقتدرين" كمسمى دارج بين جميع أفراد منظومة كرة القدم النسائية لأن الاتحاد المصري لكرة القدم يجبر الأندية الراغبة في المشاركة بكأس مصر على دفع رسوم اشتراك 10.000 ج، وحدث ذلك خلال الثلاث نسخ الأخيرة من كأس مصر للسيدات، مما يجعل أندية القسم الثاني والثالث ومعظم أندية القسم الأول بالامتناع عن المشاركة في مسابقة كأس مصر لعدم توافر الإمكانيات المادية لدى الاندية في ظل غياب تام للدعم المادي من قبل إتحاد كرة القدم ولهذا سميت مسابقة كأس مصر للكرة النسائية مسابقة المقتدرين.

وللعلم أن كأس مصر خلال الثلاث نسخ السابقة شارك عدد 6 أندية فقط وهم وادي دجلة وتوت عنخ آمون وبيراميدز والاميرية والمعادي واليخت من إجمالي عدد أندية بتخطى 40 نادي في مختلف الدرجات سواء قسم أول أو ثان أو ثالث، مما يدل على عزوف الأندية عن المسابقة بشكل يزيد عن 90% من إجمالي الاندية في جمهورية مصر العربية، كما ترجئ اقامة كأس مصر للسيدات ليقام في توقيت شهر رمضان مما يجعل الاندية المشاركة تتكبد أموال أخرى لتوفير ملاعب مضاءة ليلًا وكأن الاتحاد المصري يتفنن في عرقلة الاندية وزيادة الاعباء عليها بدلا من تسهيل المشاركة لهم !

وإن دل ذلك يدل على أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تدير مسابقات وهمية تحت مسميات مثل كأس مصر لكرة القدم النسائية لإيهام الرأي العام والمتابعين والمهتمين من مسؤولين بأجهزة الدولة المختلفة أنه لدينا مسابقات ولدينا كرة قدم نسائية ولكن فعليًا مصر بعيدة كل البعد عن باقي الدول المتقدمة في هذا المجال وعلى رأسهم دولة المغرب التي تشهد طفرة غير مسبوقة في مجال كرة القدم النسائية على المستوى الدولي والمحلي.

والسؤال الآن متى تدار المسابقات بشكل احترافي ومنظم ومحايد في كرة القدم النسائية المصرية؟!،ومتى تستطيع جميع أندية كرة القدم النسائية المشاركة في كأس مصر؟! وإلى أين تسير كرة القدم النسائية المصرية وسط تخبط وعشوائية اتخاذ القرارات داخل الجبلاية؟ّ!، جميعها أسئلة لم يمتلك أي مسئول داخل اتحاد كرة القدم المصري الجرأة للإجابة عليها !

