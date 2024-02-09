الرياضة

الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري

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أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري 

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة قصيرة للاعبين أكد خلالها على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمران، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب للمباريات المقبلة.


وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة ببداية المران قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية وتقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.


وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مرانا متنوعا للرباعي؛ مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود الزنفلي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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