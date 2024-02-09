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أحمد جودة - القاهرة - صفقات الأهلي الجديدة 2024.. اعرف أسماء المنضمين الجدد في صفوف القلعة الحمراء موسم مركاتو

صفقات الأهلي الجديدة 2024.. اعرف أسماء المنضمين الجدد في صفوف القلعة الحمراء موسم مركاتو.. يُعد النادي الأهلي من أبرز الأندية التاريخية وأكثرها جماهيرية، ويلقى اهتمامًا كبيرًا من قِبَل مشجعيه الوفيِّين، لذا تثير صفقات الأهلي الجديدة لعام 2024 استفسارات المشجعين، حيث أعلن النادي عن قيامه بعدة صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2024. وسوف نستعرض فيما يلي كافة التفاصيل والقرارات الحديثة التي اتخذها النادي في هذا الصدد.

صفقات الأهلي الجديدة 2024.. اعرف أسماء المنضمين الجدد في صفوف القلعة الحمراء موسم مركاتو

صفقات الأهلي الجديدة 2024

أوضح النادي الأهلي أنه حرص على انعقاد صفقات الأهلي الجديدة 2024، منذ أن تم الانتهاء من التعديلات التى فتحت أبوابها منذ بداية شهر يناير، وقد تم توضيح كافة التفاصيل، وهي كالتالي:

حرص النادي على ضم عدد من اللاعبين المميزين أولهم عمر كمال عبد الواحد حيث تم التعاقد معه لمدة 3 سنوات، وقد أوضح أنه يمكن إضافه موسم آخر له، وقد عمل على إرسال 3 من اللاعبين المميزين فى إعارة، وهم محمد زعلوك، وعبد الرحمن رشدان، وأيضًا أحمد خالد كباكا.

عمل أيضًا على ضم مهاجم قوي وقد وضع الاختيار على المهاجم الفلسطيني وسام أبو على وهو من أشهر المهاجمين في نادى سيريوس السويدي لمدة 4 سنوات متتالية، وقد أوضح النادي بأنه تم تسديد مبلغ 2 مليون يورو سعر المهاجم وقد تم التعاقد على تسديد المبلغ على مدار عامين بحد أقصى.

من هم اللاعبين المنضمين الجدد إلى الأهلي

بعد أن أوضح النادي الأهلي بعض الصفقات المميزة التي حرص على الانتهاء منه في شهر يناير، من الضروري الإفصاح عن بعض اللاعبين وهم:

اللاعب محمد الزنفلي، وقد تم الاتفاق على ضمة كحارس مرمى نادي الداخلية وقد تم التأكيد بأنه تم الاتفاق علي ضمة 6 سنوات، وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد إصابة الشناوي الاخيرة، وعدم قدرته على مواصلة المباريات في أخر موسم للأهلي.

من هم اللاعبون الراحلون عن الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2024؟

رحل عن الأهلي حتى الآن الثلاثي الشاب عبدالرحمن رشدان وكباكا وأحمد زعلوك… الثلاثة تدربوا مع الفريق الأول وبعضهم حصل على دقائق لعب أيضًا في المستوى الأعلى.

هذا بالإضافة إلى صلاح محسن الذي انضم إلى صفوف المصري البورسعيدي نظير مشاكل انضباطية.