نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صافرة رضوان جيد تدير مباراة المركز الثالث والرابع في الكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم تحكيم مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، والذي يجمع بين منتخب جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية.

وأسندت قيادة المباراة الحكم المغربي رضوان جيد، بينما يعاونه لحسن أذكالي مساعد أول، ومصطفي أكركان مساعد ثان، بينما يتواجد الأثيوبي باملاك تسيما حكم رابع.

أما على تقنية الفيديو فيتواجد الجزائري لحلو بن براهم ويعاونه السنغالي عيسي سي.

وكانت جنوب افريقيا قد سقطت أمام نيجريا بركلات الترجيح أما الكونغو الديمقراطية فسقطت أمام أصحاب الأرض كوت ديفوار بهدف نظيف.

موعد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

تنطلق المباراة السبت المقبل في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادي عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمبارايات كأس الأمم الافريقية

تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

