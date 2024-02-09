نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - صفقات الأهلي الجديدة بالأسماء والمنضمين الجدد في صفوف القلعة الحمراء موسم مركاتو شتاء 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحمل النادي الأهلي لقب "نادي القرن"، ويعد من بين الأندية الرياضية العريقة التي تحظى بشعبية واسعة بين المشجعين. يثير فضول هؤلاء المشجعين معرفة التفاصيل حول صفقات النادي لعام 2024، حيث تم الإعلان عن جهود النادي الأهلي في إبرام عدة صفقات متنوعة خلال فصل الشتاء من هذا العام. تم توضيح جميع التفاصيل والقرارات الحديثة التي اتخذها النادي، وستتم متابعة هذه التفاصيل في السطور التالية للتعرف على جميع التحركات الهامة التي قام بها النادي في هذه الفترة.

صفقات الأهلي الجديدة 2024

وأوضح النادي الأهلي أنه حرص على انعقاد صفقات الأهلي الجديدة 2024، منذ أن تم الانتهاء من التعديلات التى فتحت أبوابها منذ بداية شهر يناير، وقد تم توضيح كافة التفاصيل، وهي كالتالي:

صفقات الأهلي الجديدة 2024 بالأسماء والمنضمين الجدد في صفوف القلعة الحمراء موسم مركاتو شتاء 2024

حرص النادي على ضم عدد من اللاعبين المميزين أولهم عمر كمال عبد الواحد حيث تم التعاقد معه لمدة 3 سنوات، وقد أوضح أنه يمكن إضافه موسم آخر له، وقد عمل على إرسال 3 من اللاعبين المميزين فى إعارة، وهم محمد زعلوك، وعبد الرحمن رشدان، وأيضًا أحمد خالد كباكا.

عمل أيضًا على ضم مهاجم قوي وقد وضع الاختيار على المهاجم الفلسطيني وسام أبو على وهو من أشهر المهاجمين في نادى سيريوس السويدي لمدة 4 سنوات متتالية، وقد أوضح النادي بأنه تم تسديد مبلغ 2 مليون يورو سعر المهاجم وقد تم التعاقد على تسديد المبلغ على مدار عامين بحد أقصى.

من هم اللاعبين المنضمين الجدد إلى الأهلي؟

بعد أن أوضح النادي الأهلي بعض الصفقات المميزة التي حرص على الانتهاء منه في شهر يناير، من الضروري الإفصاح عن بعض اللاعبين وهم:

اللاعب محمد الزنفلي، وقد تم الاتفاق على ضمة كحارس مرمى نادي الداخلية وقد تم التأكيد بأنه تم الاتفاق علي ضمة 6 سنوات، وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد إصابة الشناوي الاخيرة، وعدم قدرته على مواصلة المباريات في أخر موسم للأهلي.

من هم اللاعبون الراحلون عن الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2024؟

ورحل عن الأهلي حتى الآن الثلاثي الشاب عبدالرحمن رشدان وكباكا وأحمد زعلوك.. الثلاثة تدربوا مع الفريق الأول وبعضهم حصل على دقائق لعب أيضًا في المستوى الأعلى، بالإضافة إلى صلاح محسن الذي انضم إلى صفوف المصري البورسعيدي نظير مشاكل انضباطية.

وسام أبو علي – سيريس

أول صفقات الأهلي الجديدة، ضم وسام أبو علي من نادي سيريس السويدي في سوق الانتقالات الشتوية 2024، وينتظر الإعلان عن الصفقة بشكلٍ رسمي خلال أيام