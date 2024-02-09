نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجاهد السرحاني ينضم إلى قائمة المتحدثين الرسميين في الأولمبياد الخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي خلال ختام اجتماعاتها التي عقدت بمدينة دبى للإعلام برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي ومشاركة جميع أعضاء الرئاسة عن اختيار لاعب الاولمبياد الخاص العماني مجاهد السرحاني ضمن عشر لاعبين حول العالم ليكون متحدثا رسميا باسم لاعبي المنطقة (2024-2027) لينضم إلى قائمة طويلة من المتحدثين الرسميين للمنطقة والتي تضم مصطفى جلال 1998-2000 ( مصر)،محمد نصار المحمود 2000-2002 ( الأردن)،ميساء صندقلي 2002- 2004 ( لبنان)،دينا جلال 2004 – 2006 (مصر)،حارب أحمد الجسمي 2007 -2009 ( الإمارات)،، زكريا أقديم 2010-2014 (المغرب)،عمر الشناوي 2015 -2017 (مصر)، مريم أحمد محمد ذياب 2018-2023 ( الكويت)، مجاهد السرحاني 2024 – 2027 (عمان)

والمتحدث الرسمي باسم اللاعبين يعد بمثابة وسيلة تواصل قوية تمثل زملائه من اللاعبين أمام العالم. وتتمثل مسؤوليتهم في إيصال الحاجة الملحة إلى الإدماج، ودعوة الناس للانضمام إلى الحركة، وإثبات أن الأولمبياد الخاص متاح للجميع كل يوم وفي كل مكان، والمتحدثون الرسميون الجدد تم اختيارهم من بين 99 مرشحا من 25 ولاية أمريكية و29 دولة.

وقالت ماري ديفيس الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص: إن رياضيي الأولمبياد الخاص هم الممثلون الأكثر أصالة لحركتنا الرياضية العالمية، "إن المتحدث الرسمي باسم اللاعبين هم أقوى أصواتنا من أجل الإدماج، وأنا فخور بهم للسفر حول العالم لنشر رسالة الأمل والشمول."

وقال المهندس أيمن عبد الوهاب بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أقدم المناطق التي ضمت متحدثين رسمين باسم اللاعبين وكان لهم دور مهم فهم صوت اللاعبين، حيث حرصت الرئاسة الإقليمية على دعوتهم لحضور اجتماعات الرئاسة الاقليمية والمجلس الاستشاري الإقليمي والاستماع إلى آرائهم وافكارهم على اعتبار إنه صوت اللاعبين ومن الضروري الاستماع اليهم، والعمل بما يطرحونه من أفكار

وسوف تجتمع الدفعة الجديدة من المتحدثين الرسميين في مقر الأولمبياد الخاص في واشنطن العاصمة، للحصول على تدريب متعمق برعاية بنك أوف أمريكا في الفترة من 6 إلى 10 مايو لصقل مهاراتهم كمتحدثين عالميين.