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أحمد جودة - القاهرة - تأهلت لاعبة وادى دجلة روان العربي، إلى الدور نصف النهائي لبطولة ديترويت لسيدات الإسكواش، بعد تغلبها على زميلتها بالفريق هنا معتز المصنفة الـ36 عالميًا، بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-4) (11-3) (16-14)، لتحقق "العربي" ثاني انتصار لها في البطولة ديترويت، مستهدفة المنافسة على اللقب وتحقيق تقدمًا في التصنيف العالمي للإسكواش، واستكمال مسيرة أبطال "وادى دجلة" في الفوز بكبرى البطولات.

تأهل لاعبة وادى دجلة روان العربي إلى الدور نصف النهائي لبطولة ديترويت للإسكواش

ومن المقرر أن تواجه الدجلاوية روان العربي-المصنفة الـ10 عالميًا- في الدور نصف النهائي لبطولة ديترويت للإسكواش، نوران جوهر المصنفة الـ3 عالميًا.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، لبطولة ديترويت لسيدات الإسكواش، خلال الفترة بين 6 إلى 10 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 82 ألف دولار.





وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.