نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. الصن: ليفربول يسعى لضم زوبيميندي سبورت: مبابي يقترب من ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 09-02-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

يراقب مانشستر يونايتد مهاجم برينتفورد وإنجلترا إيفان توني، 27 عامًا، لكنه يقدره بـ 70 مليون جنيه إسترليني ولن يدخل في مسابقة المزايدة. (ديلي ستار)

قال مدرب مانشستر يونايتد، إريك تين هاج، إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن مستقبل مدافع أيرلندا الشمالية جوني إيفانز، 36 عامًا، أو قلب الدفاع الفرنسي رافائيل فاران، 30 عامًا.

قال خافيير تيباس، رئيس الدوري الإسباني، إن هناك فرصة بنسبة 55-60٪ لريال مدريد للتعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، 25 عامًا، من باريس سان جيرمان هذا الصيف. (سبورت)

ليفربول يسعى لضم مارتن زوبيميندي

ليفربول مستعد لمنافسة آرسنال على التعاقد مع لاعب خط الوسط الإسباني مارتن زوبيميندي 25 عامًا، من ريال سوسيداد. (انتقالات كرة القدم)

سيحاول نادي الاتحاد السعودي مرة أخرى التعاقد مع مهاجم ليفربول ومصر محمد صلاح 31 عامًا هذا الصيف، بعد أن فشل في محاولة الصيف الماضي. (إي إس بي إن)

يفكر نادي ميلان الإيطالي في تعيين جراهام بوتر مدرب برايتون وتشيلسي السابق مدربًا للفريق في نهاية الموسم الحالي. (الصن)

أجرى مانشستر يونايتد محادثات مع لاعب خط وسط منتخب إنجلترا تحت 19 عامًا كوبي ماينو البالغ من العمر 18 عامًا بشأن عقد جديد. (فابريزيو رومانو)

أرسنال يرغب في ضم نيكو ويليامز

وكان أرسنال يراقب لاعب أتلتيك بلباو والجناح الإسباني نيكو ويليامز البالغ من العمر 21 عامًا.

يجذب لاعب خط وسط أرسنال الغاني توماس بارتي، 30 عامًا، اهتمام يوفنتوس. (فيشاجيس)

يتتبع ريال مدريد الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ وكندا ألفونسو ديفيز، 23 عامًا، لكنه يواجه منافسة من مانشستر سيتي وليفربول. (الصن)

نيوكاسل يونايتد مهتم بالتعاقد مع لاعب خط وسط إيفرتون وبلجيكا أمادو أونانا، 22 عامًا. (فوتبول إنسايدر)

ويرتبط المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، 35 عامًا، بعقد مع برشلونة يمتد حتى يونيو 2026 ويريد الوفاء به. (سبورت)

لا يتوقع ليفربول أن يبقى لاعب خط الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا، 32 عامًا، في النادي بعد هذا الصيف. (كرة القدم من الداخل)