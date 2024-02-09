نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبأ سار لجماهير الزمالك بشأن مستقبل شيكابالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم عبدالله عضو اللجنة المؤقتة السابق بنادي الزمالك، أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب يعتزم تجديد عقد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

ويعد محمود عبد الرازق شيكابالا من أهم اللاعبين في نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، حيث إنه من العناصر التي لديها خبرات كبيرة مع القلعة البيضاء.

تصريحات إبراهيم عبد الله

وقال إبراهيم عبدالله عضو اللجنة المؤقتة السابق بنادي الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: هناك شبه اتفاق نهائي بين أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على ضرورة استمرار دور شيكابالا مع الفريق سواء داخل أو خارج الملعب لذلك سيتم تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وأضاف: شيكابالا لاعب مهم ومحترف ولا يمكن الاستغناء عن خدماته داخل أو خارج الملعب ودوره حيوي مع نادي الزمالك.

يذكر أن الزمالك يستعد حاليا لمباريات الدوري الممتاز مع مدربه البرتغالي جوزيه جوميز الذي جاء خلفا للمدرب السابق معتمد جمال.

