نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي: مباراة جيرونا صعبة لكنها لن تحسم الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على صعوبة وأهمية مباراة فريقه غدًا أمام ضيفه جيرونا في قمة مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

تصريحات كارلو أنشيلوتي قبل مواجهة جيرونا

أنشيلوتي أضاف على هامش المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد:"جيرونا منافس كان أداؤه أفضل من البقية ضدنا، سيكون الأمر صعبًا، نحن نحترمهم، لكننا سنذهب بثقة ورغبة في الفوز بعد التعادل ضد أتلتيكو مدريد".

وتابع:"من يفوز غدًا سيستفي، لكن البطولة طويلة جدًا جدًا، مباراة الغد لن تحسم أي شيء، لكن يمكن لأحدنا الاستفادة".

وزاد:"سيتم تحديد الدوري لاحقًا مهما حدث. كلما أسرعنا في الوصول إلى 80 نقطة، كلما اقتربنا من الفوز بشكل أسرع".

وأوضح:"روديجر تدرب اليوم ويتمتع بشعور جيد، إذا كان جيدًا وفي أفضل حالاته، سيلعب غدًا، وإذا لم يكن كذلك، فلن نخاطر به".

وزاد:" اليوم كان لديه مشاعر جيدة، دعونا نرى غدًا، أما فينيسيوس جونيور فهو بخير".

وأتم:"في بداية شهر يناير، قيل إنه كان شهرًا معقدًا للغاية بالنسبة للإحصاءات وقد واجهنا ذلك جيدًا. يعود دوري أبطال أوروبا في فبراير وسيكون حدثًا مهمًا آخر، وصلنا بأمان، على الرغم من وجود حالة الطوارئ في بعض المراكز، وعندما يعود روديجر، ستنتهي حالة الطوارئ هذه".

