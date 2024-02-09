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أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد السفر إلى الجزائر، من أجل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يحدد موعد سفره إلى الجزائر قبل مواجهة شباب بلوزداد

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم 16 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال الإفريقي.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني، السفر إلى الجزائر يوم 13 من الشهر الجاري إلى الجزائر، وقبل المباراة بمدة كافية من أجل التعود على الأجواء هناك.

ويواصل المارد الأحمر تدريباته الجماعية على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمباراة المقبلة، حيث يدرس الجهاز الفني خوض مباراة ودية جديدة قبل السفر.

وكان الفريق، خاض مباراة ودية ضد فريق سموحة على ستاد السلام بالقاهرة، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف وحيد أحرزهما الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق فيما أحرز حسام حسن هدف سموحة الوحيد.

