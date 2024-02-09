نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روي فيتوريا يغادر إلى البرتغال بعد رحيله عن منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر منذ قليل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مطار القاهرة الدولي متجهًا إلى بلاده عقب نهاية مهمته مع الاتحاد المصري.

وقرر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، توجيه الشكر إلى روي فيتوريا عقب الخروج المبكر لمنتخب مصر من بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وخرج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية عقب الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية، بركلات الترجيح في دور الستة عشر من البطولة التي تنتهي الأحد المقبل.

ورافق فيتوريا وجهازه المعاون فى مطار القاهرة، شريف عبد العزيز مسئول العلاقات العامة باتحاد الكرة الذى حرص على التواجد مع المدرب البرتغالى حتى استقلال الطائرة فى طريقه للعودة إلى بلاده.

وأعلن الاتحاد المصري، عن تعيين حسام حسن مدربًا للمنتخب الوطني وإبراهيم حسن مديرًا للمنتخب خلفًا للمدرب البرتغالي، وقيادة الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2026.

