نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. نبأ سار لجماهير الزمالك بشأن مستقبل شيكابالا وفيتوريا يرحل إلى البرتغال وأنشيلوتي يتحدث عن مواجهة جيرونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الجمعة 9-2-2024 في السطور التالية:

روي فيتوريا يغادر إلى البرتغال

غادر منذ قليل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مطار القاهرة الدولي متجهًا إلى بلاده عقب نهاية مهمته مع الاتحاد المصري.

وقرر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، توجيه الشكر إلى روي فيتوريا عقب الخروج المبكر لمنتخب مصر من بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وخرج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية عقب الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية، بركلات الترجيح في دور الستة عشر من البطولة التي تنتهي الأحد المقبل.

ورافق فيتوريا وجهازه المعاون فى مطار القاهرة، شريف عبد العزيز مسئول العلاقات العامة باتحاد الكرة الذى حرص على التواجد مع المدرب البرتغالى حتى استقلال الطائرة فى طريقه للعودة إلى بلاده.

وأعلن الاتحاد المصري، عن تعيين حسام حسن مدربًا للمنتخب الوطني وإبراهيم حسن مديرًا للمنتخب خلفًا للمدرب البرتغالي، وقيادة الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2026.

الأهلي يحدد موعد السفر إلى الجزائر

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد السفر إلى الجزائر، من أجل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم 16 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال الإفريقي.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني، السفر إلى الجزائر يوم 13 من الشهر الجاري إلى الجزائر، وقبل المباراة بمدة كافية من أجل التعود على الأجواء هناك.

ويواصل المارد الأحمر تدريباته الجماعية على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمباراة المقبلة، حيث يدرس الجهاز الفني خوض مباراة ودية جديدة قبل السفر.

وكان الفريق، خاض مباراة ودية ضد فريق سموحة على ستاد السلام بالقاهرة، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف وحيد أحرزهما الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق فيما أحرز حسام حسن هدف سموحة الوحيد.

تصريحات أنشيلوتي قبل مواجهة جيرونا

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على صعوبة وأهمية مباراة فريقه غدًا أمام ضيفه جيرونا في قمة مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

أنشيلوتي أضاف على هامش المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد:"جيرونا منافس كان أداؤه أفضل من البقية ضدنا، سيكون الأمر صعبًا، نحن نحترمهم، لكننا سنذهب بثقة ورغبة في الفوز بعد التعادل ضد أتلتيكو مدريد".

وتابع:"من يفوز غدًا سيستفي، لكن البطولة طويلة جدًا جدًا، مباراة الغد لن تحسم أي شيء، لكن يمكن لأحدنا الاستفادة".

وزاد:"سيتم تحديد الدوري لاحقًا مهما حدث. كلما أسرعنا في الوصول إلى 80 نقطة، كلما اقتربنا من الفوز بشكل أسرع".

وأوضح:"روديجر تدرب اليوم ويتمتع بشعور جيد، إذا كان جيدًا وفي أفضل حالاته، سيلعب غدًا، وإذا لم يكن كذلك، فلن نخاطر به".

وزاد:" اليوم كان لديه مشاعر جيدة، دعونا نرى غدًا، أما فينيسيوس جونيور فهو بخير".

وأردف:"في بداية شهر يناير، قيل إنه كان شهرًا معقدًا للغاية بالنسبة للإحصاءات وقد واجهنا ذلك جيدًا. يعود دوري أبطال أوروبا في فبراير وسيكون حدثًا مهمًا آخر، وصلنا بأمان، على الرغم من وجود حالة الطوارئ في بعض المراكز، وعندما يعود روديجر، ستنتهي حالة الطوارئ هذه".

نبأ سار لجماهير الزمالك بشأن مستقبل شيكابالا

أكد إبراهيم عبدالله عضو اللجنة المؤقتة السابق بنادي الزمالك، أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب يعتزم تجديد عقد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

ويعد محمود عبد الرازق شيكابالا من أهم اللاعبين في نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، حيث إنه من العناصر التي لديها خبرات كبيرة مع القلعة البيضاء.

تصريحات إبراهيم عبد الله

وقال إبراهيم عبدالله عضو اللجنة المؤقتة السابق بنادي الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: هناك شبه اتفاق نهائي بين أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على ضرورة استمرار دور شيكابالا مع الفريق سواء داخل أو خارج الملعب لذلك سيتم تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وأضاف: شيكابالا لاعب مهم ومحترف ولا يمكن الاستغناء عن خدماته داخل أو خارج الملعب ودوره حيوي مع نادي الزمالك.

يذكر أن الزمالك يستعد حاليا لمباريات الدوري الممتاز مع مدربه البرتغالي جوزيه جوميز الذي جاء خلفا للمدرب السابق معتمد جمال.









