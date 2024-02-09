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أحمد جودة - القاهرة - ديربيات قوية لفرق بنى سويف والفيوم بالجولة 15 بالقسم الثالث

تفتتح السبت منافسات الجولة 15 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف.



مباريات السبت:

يستضيف مركز شباب اطسا شقيقه نادى مطرطارس بملعب الساحة بمواجهة قوية، حيث يبحث أبناء اطسا عن تحقيق فوز للابتعاد عن شيخ الهبوط فيما يسعى أبناء مطرطارس لتأمين موقفهم بفوز خارج الديار، ويحتل اطسا المركز العاشر برصيد 5 نقاط فيما يحتل مطرطارس المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

ويستضيف مركز شباب سمسطا شقيقه نادى بنى سويف بديربي قوى، ويسعى أبناء سمسطا لتحقيق فوز لإسعاد الجماهير فيما يسعى أبناء بنى سويف التشبث بأمل للمنافسة على الصعود، ويحتل سمسطا المركز الرابع برصيد 18 نقطة فيما يحتل بنى سويف المركز الثانى برصيد 32 نقطة.

ويستضيف مركز شباب سنورس شقيقه نادى توت عنخ امون بمواجهة صعبة، ويسعى أبناء سنورس لتحقيق فوز لإسعاد الجماهير فيما يسعى أبناء توت عنخ امون عن تحقيق فوز خارج الديار لخطف بطاقة الصعود دون النظر لنتائج مباريات الجولات القادمة، ويحتل سنورس المركز الثالث برصيد 28 نقطة فيما يحتل توت عنخ امون المركز الأول برصيد 42 نقطة.

مباريات الاحد:

يستضيف مركز شباب ابشواى شقيقه مركز شباب الفيوم بديربي فيومى قوى بملعب الساحة، ويسعى الفريقان لتحقيق انتصار للتقدم بجدول الترتيب، ويحتل ابشواى المركز السابع برصيد 17 نقطة فيما يحتل مركز شباب الفيوم المركز الخامس برصيد 18 نقطة.



مباريات الاثنين:

تختتم لقاءات الجولة عصر الاثنين حيث يستضيف نادى اهلى الغرق شقيقه نادى ابو كساة بملعب ساحة الفيوم، ويسعى أبناء الغرق لتحقيق فوز لتحسين ترتيبه بجدول المجموعة فيما يسعى ابو كساة لتحقيق فوز للابتعاد عن منطقة الخطورة.



جدول ترتيب المجموعة:

1 - توت عنخ امون 42 نقطة.

2 - بنى سويف 32 نقطة.

3 - سنورس 28 نقطة.

4 - سمسطا 18 نقطة.

5 - مركز شباب الفيوم 18 نقطة.

6 - اهلى الغرق 17 نقطة.

7 - ابشواى 17 نقطة.

8 - ابو كساة 11 نقطة.

9 - مطرطارس 9 نقاط .

10 - اطسا 5 نقاط.