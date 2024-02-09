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أحمد جودة - القاهرة - نصح محمد صلاح لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، المدير الفني لمنتخب مصر الجديد حسام حسن، والذي تولى قيادة منتخبنا الوطني خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، والذي تم إقالته خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، بالابتعاد عن الظهور الإعلامي والعمل محللا فنيا.

محمد صلاح يوجه نصيحة لحسام حسن للنجاح مع منتخب مصر

وقال لاعب الزمالك السابق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "يجب على التوأم ترك العمل في الإعلام، والابتعاد عن الرد على الرافضين لتواجدهم، في تدريب منتخب مصر وضد تجربة وجود مدير فني وطني".

وأضاف مدرب الزمالك الأسبق: "انصح حسام حسن بضرورة ترك الحديث في الإعلام، للمنسق الإعلامي للمنتخب الوطني والذي تم تعينه لهذه الوظيفة، ويجب عليه ترك التحليل والتركيز مع منتخب مصر ومتابعة لاعبيه".

