نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. فيتوريا يغادر القاهرة بعد رحيله عن تدريب المنتخب ومفاجآة في مستقبل شيكابالا وتصريحات قوية من عموتة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الجمعة 9-2-2024 في السطور التالية:

محمد صلاح يوجه نصيحة لحسام حسن للنجاح مع منتخب مصر

نصح محمد صلاح لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، المدير الفني لمنتخب مصر الجديد حسام حسن، والذي تولى قيادة منتخبنا الوطني خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، والذي تم إقالته خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، بالابتعاد عن الظهور الإعلامي والعمل محللا فنيا.

وقال لاعب الزمالك السابق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "يجب على التوأم ترك العمل في الإعلام، والابتعاد عن الرد على الرافضين لتواجدهم، في تدريب منتخب مصر وضد تجربة وجود مدير فني وطني".

روي فيتوريا يغادر إلى البرتغال بعد رحيله عن منتخب مصر

غادر منذ قليل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مطار القاهرة الدولي متجهًا إلى بلاده عقب نهاية مهمته مع الاتحاد المصري.

وقرر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، توجيه الشكر إلى روي فيتوريا عقب الخروج المبكر لمنتخب مصر من بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وخرج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية عقب الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية، بركلات الترجيح في دور الستة عشر من البطولة التي تنتهي الأحد المقبل.

نبأ سار لجماهير الزمالك بشأن مستقبل شيكابالا

أكد إبراهيم عبدالله عضو اللجنة المؤقتة السابق بنادي الزمالك، أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب يعتزم تجديد عقد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

ويعد محمود عبد الرازق شيكابالا من أهم اللاعبين في نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، حيث إنه من العناصر التي لديها خبرات كبيرة مع القلعة البيضاء.

وقال إبراهيم عبدالله عضو اللجنة المؤقتة السابق بنادي الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: هناك شبه اتفاق نهائي بين أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على ضرورة استمرار دور شيكابالا مع الفريق سواء داخل أو خارج الملعب لذلك سيتم تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

الحسين عموتة: سنلعب من دون ضغط ونستمتع بالنهائي

تحدث المغربي الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن، عن مواجهة النشامى غدًا أمام قطر في نهائي كأس آسيا قطر 2023.

العموته قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد: "سنلعب من دون ضغط ونستمتع بالمباراة".

وأضاف:" أبحث عن الألقاب أينما أذهب وبلوغنا النهائي كان تحديا بالنسبة لي'".

وتابع: "أنا راض عن مستوى المنتخب الأردني الذي وصل إليه".

وواصل:" المواجهة ستكون بالنسبة لي مباراة عائلية لأني دربت بعض لاعبي منتخب قطر عندما كنت في السد".

وأشار: "أحترم ما قدمه المدرب الراحل محمود الجوهري ولكل جيل وزمان ومكان له رجاله".

أنشيلوتي: مباراة جيرونا صعبة لكنها لن تحسم الليجا



أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على صعوبة وأهمية مباراة فريقه غدًا أمام ضيفه جيرونا في قمة مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

أنشيلوتي أضاف على هامش المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد: "جيرونا منافس كان أداؤه أفضل من البقية ضدنا، سيكون الأمر صعبًا، نحن نحترمهم، لكننا سنذهب بثقة ورغبة في الفوز بعد التعادل ضد أتلتيكو مدريد".

وتابع: "من يفوز غدًا سيستفي، لكن البطولة طويلة جدًا جدًا، مباراة الغد لن تحسم أي شيء، لكن يمكن لأحدنا الاستفادة".

وزاد: "سيتم تحديد الدوري لاحقًا مهما حدث. كلما أسرعنا في الوصول إلى 80 نقطة، كلما اقتربنا من الفوز بشكل أسرع".