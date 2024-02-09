نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سبب مثير".. برشلونة يتراجع عن فكرة رحيل سيرجي روبيرتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن تراجع مسؤولي نادي برشلونة الإسباني عن فكرة رحيل النجم سيرجي روبيرتو لاعب خط وسط الفريق في الفترة المقبلة في نهاية الموسم كما تردد في الفترة الأخيرة.

برشلونة يتراجع عن فكرة رحيل سيرجي روبيرتو

وأكدت مصادر صحفية في الفترة الأخيرة بأن سيرجي روبيرتو سوف يرحل عن نادي برشلونة بسبب عدم رغبة مسؤولي البارسا في بقائه.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن برشلونة قرر التراجع عن رحيل روبيرتو في فترة الانتقالات الصيفية القادمة 2024 وتجديد عقده.

وأشارت إلى أنه من غير المستحسن أن يرحل لاعب يحصل على مرتب ضئيل جدا مع برشلونة وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها.

كما أن تأثير سيرجي روبيرتو في غرفة الملابس لنادي برشلونة واعتباره كقائد سوف يدفع مسؤولي البارسا لأخذ قرار تجديد عقده واستمراره مع الفريق.