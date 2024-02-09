نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يتحدث عن الصدام المحتمل بين التوأم وصلاح والنني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد محمد صلاح لاعب ونجم نادي الزمالك السابق، بطريقة تعامل المدير الفني لمنتخب مصر الجديد حسام حسن، والذي تولى قيادة منتخبنا الوطني خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، مع النجوم الكبار سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات، بعد تجربته الناجحة سابقا مع منتخب الأردن.

وقال محمد صلاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "حسام حسن يعلم أن مسئولية تولي المنتخب صعبة للغاية، وسيعمل جاهدا على توفير المناخ الجيد والمناسب لتحقيق النجاح".

وأضاف مدرب الزمالك السابق: "حسام حسن قادر على لم الشمل، واللاعبين الكبار سيساعدونه على ذلك من أجل نجاحه، مسئولية التوأم مع الأردن كانت تشبهه التجربة الحالية لهما مع منتخب مصر".

وأشار لاعب نادي الزمالك السابق: "محمد صلاح لا يحمل ضغينة لأحد ويمتلك عقلية كبيرة، والتوأم قادرين على طئ صفحة الخلافات مع اللاعبين الكبار، سواء محمد النني والذي كانا على خلاف سابق معه أو محمد صلاح".