نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ناري من تين هاج على تألق جارناتشو مع اليونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الهولندي إريك تين هاج مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على تألق اللاعب أليخاندرو جارناتشو، وراسموس هويلوند في الفترة الأخيرة في بطولة البريميرليج.

تين هاج يعلق على تألق جارناتشو

وشهدت المباريات الأخيرة لمانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي تألق كبير من الثنائي أليخاندرو جارناتشو وراسموس هويلوند.

وأكد تين هاج في تصريحات نقلها الصحفي الموثوق فابريزو رومانو:" لم تكن لدي أي شكوك بشأن هويلوند وجارناتشو، ولقد احتاجوا فقط إلى الوقت ودعم الفريق. أجرينا الكثير من التعديلات على طريقة لعبنا، ولهذا السبب تتطور مواهبنا".

وواصل:" كنت واثقًا منذ البداية، لديهم القدرة على تحقيق أشياء عظيمة".

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد مع نظيره فريق أستون فيلا يوم الأحد المقبل في الجولة 24 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.