فوز ديروط والالومنيوم والمنيا والواسطى عقب جولة قوية ومثيرة في القسم الثاني بالصعيد

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أحمد جودة - القاهرة - فوز ديروط والالومنيوم والمنيا عقب جولة قوية ومثيرة في القسم الثاني بالصعيد

أسفرت نتائج منافسات الجولة الثالثة عشر لمجموعتي الصعيد بدورى القسم الثاني ب عن فوز فريق ديروط بقيادة علاء ابراهيم خارج ملعبه على فريق أسمنت اسيوط بقيادة الأسباني جونزاليس بثلاثية مقابل هدف.



- فوز فريق الالومنيوم متصدر المجموعة بقيادة هشام عبد المنعم على فريق ملوى بقيادة محمود فرغلي بهدفين نظيفين سجلهما وجيه أحمد الهدف الأول وأسلم رمضان من ركلة جزاء في الشوط الثاني.



- فوز فريق قوص بقيادة سيد غريب على فريق الاقصر بقيادة محمد عويس بهدفين مقابل هدف حيث شهد الشوط الأول تقدم الاقصر بهدف دون رد سجله أحمد حمودي.



وفي الشوط الثاني استطاع فريق قوص العوده بهدفين احدهما من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة عن طريق احمد عبد الحكيم.



- فوز فريق طهطا بقيادة محمد صديق على فريق شبان قنا بقيادة مبارك كالوشا بهدف سجله احمد سعد

-وحصل فريق كيما اسوان بقيادة عماد سمير على راحة هذا الاسبوع

المجموعة الثانية

- تعادل فريق الفيوم بقيادة سعيد صبحي مع فريق الترسانة متصدر المجموعة بقيادة حسين شكرى بهدف لمثله تقدم الفيوم بهدف محمود سامي من ركلة جزاء وتعادل اوتو أيضا من ركلة جزاء للترسانة.



- فوز فريق المنيا بقيادة بركات ابراهيم على فريق مركز شباب طامية بقيادة رمضان رجب بهدفين نظيفين دون رد سجله كريم حسن في الدقيقة 5 من الشوط الأول.



وأضاف عبد الرحمن فضل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



- تعادل فريق نجوم مصر بقيادة عصام عيد مع فريق شباب مغاغة بقيادة عبد الله نشات سلبيًا.



- فوز فريق الواسطى بقيادة مصطفى فاروق على فريق بنى مزار بقيادة أحمد عبد البديع بهدف للاعب محمد سعيد في الشوط الأول.

-وحصل فريق تليفونات بني سويف على راحة هذا الاسبوع.