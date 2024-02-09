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أحمد جودة - القاهرة - فاجئ المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني والدة النجم توني كروس لاعب الملكي بتصريح قوي.

أنشيلوتي يفأجئ والدة توني كروس بتصريح قوي

وكانت بيرجيت كامر والدة توني كروس أكدت في الفترة الأخيرة على رغبتها في تجديد عقد أبنها كروس مع نادي ريال مدريد الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

وأكد كارلو أنشيلوتي في تصريح له وردا على تصريحات والدة توني كروس:" عليك دائمًا احترام الوالدين، وهذا شيء مفقود في هذا الوقت ومع هذه الأجيال، إنه قرار سيتم اتخاذه في الوقت المناسب وبأفضل طريقة".

وخاض النجم الألماني توني كروس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد هذا الموسم في بطولة الدوري الإسباني 22 مباراة وسجل هدف وحيد، كما أنه صنع 7 أهداف آخرين.