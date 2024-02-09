نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يقرر تعيين متحدث إعلامي للمنتخب.. ويكشف حقيقة شروط التوأم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كواليس تعيين حسام حسن، مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

تعيين متحدث إعلامي للمنتخب

وقال عضو الجبلاية خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "حسام وإبراهيم حسن، لم يتحدثا حتى الآن عن أي أمور مادية".

وأضاف إيهاب الكومي: "حسام وإبراهيم حسن، قبلوا العمل في منتخب مصر، دون أي شروط، وقالوا شرف لنا تدريب المنتخب".

وتابع عضو اتحاد الكرة: "سيكون هناك متحدث إعلامي للمنتخب، وسيتم إعلانه فور اختياره".