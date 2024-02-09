نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر مصطفي يكشف سبب رحيله عن إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تامر مصطفى، عن تفاصيل رحيله عن نادي إنبي، وربطه بانتقال لاعب الفريق البترولي زياد كمال إلى الزمالك. خلف حسام حسن، الذي تم تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول، في قيادة فريق مودرن فيوتشر.

تامر مصطفي يكشف سبب رحيله عن إنبي

زياد كمال انضم إلى صفوف الزمالك على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

في تصريحات صحفية، أوضح تامر مصطفى: "رحيلي عن إنبي لا يتعلق مباشرة بانتقال زياد كمال إلى الزمالك. أي لاعب يرحل عن النادي، يجب أن يكون للمدير الفني دور في ذلك، ولدي الحق في الموافقة أو الاعتراض".

وأضاف: "قرار رحيل اللاعبين هو قرار إداري، لكن بالنسبة لي، يجب أن أتشاور مع الإدارة وأقرر ما إذا كنت بحاجة إلى اللاعب أم لا".

وأوضح مصطفى: "رحيل اللاعب دون علمي هو الذي جعلني أقرر الرحيل. إنبي نادٍ رائع وقضيت فترة ممتازة هناك".

وأختم: "وليد دعبس، رئيس نادي فيوتشر، يدعمني بشكل كبير، والنادي لديه منظومة محترمة للغاية، ويمتلك لاعبين ممتازين للغاية".