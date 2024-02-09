نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الصيانة في ملعب الزمالك.. جوزيه جوميز يقرر نقل التدريبات إلى ملعب الدفاع الجوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز نقل التدريبات إلى الملعب الفرعي بستاد الدفاع الجوي بداية من غدًا السبت، في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

جوزيه جوميز يقرر نقل التدريبات إلى ملعب الدفاع الجوي

جاء قرار الجهاز الفني للزمالك بنقل التدريبات الجماعية، إلى الملعب الفرعي بالدفاع الجوي لحين انتهاء أعمال الصيانة في ملعب الفريق بمقر القلعة البيضاء.

ويستأنف لاعبي القلعة البيضاء، التدريبات الجماعية، غدًا السبت، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق اليوم الجمعة.

وكان فريق الزمالك خاض وديتين اليوم أمام فريقي الشباب مواليد 2003 و2005، أمس الخميس، على ملعب النادي، للوقوف على مستوى جميع اللاعبين قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.