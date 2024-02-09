انت الأن تتابع خبر موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي .. تعرف على مصير مشاركة صلاح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسأل العديد من عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي على مدار الساعات القليلة الماضية من اليوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024، بشأن موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي.

وحاول محبي كرة القدم معرفة، مصير نجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح من هذه المباراة، خاصة بعد الإصابة التي لحقت به خلال تواجده مع الفراعنة ببطولة كأس الإمم الإفريقية المقامة في ساحل العاج.

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

وينهي الفريق الأول لكرة القدم للريدز استعداده لخوض مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي، يوم غدً السبت الموافق 10 فبراير 2024 ، على أرضية آنفيلد.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي ، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي: