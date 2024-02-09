نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة إيفرتون، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون

يلتقى مان سيتي مع ضيفه إيفرتون، غدًا، السبت الموافق 10 فبراير 2024 على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إيفرتون

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: جفارديول، ناثان أكى، ستونز، ريكو لويس.

خط الوسط: فيل فودين، دى بروين، رودرى.

خط الهجوم: جيريمى دوكو، إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة.