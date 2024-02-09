نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. يورجن كلوب يكشف موعد عودة صلاح إلى التدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول، تحديثات حول حالة اللاعبين المصابين، بما في ذلك محمد صلاح، قبل مواجهة بيرنلي يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم.

يورجن كلوب يكشف موعد عودة صلاح إلى التدريبات

بدأ كلوب بالحديث عن حالة تياجو ألكانتارا، قائلًا: "تياجو ليس في حالة جيدة، وقد قدم أداءً رائعًا، لكنه يعاني من مشكلة عضلية، ولا نعرف بعد مدى خطورتها".

وأكد كلوب غياب دومينيك سوبوسلاي عن مباراة بيرنلي بسبب الإصابة، مشيرًا إلى أنه غير مستعد للمشاركة.

بالنسبة لمحمد صلاح، أشار كلوب إلى أنه يتحسن تدريجيًا، وربما يشارك في التدريبات خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف: "نأمل أن يكون جزءًا من الفريق في الأسبوع المقبل، وإذا سألته فسيكون الأسبوع المقبل هو الأمثل!".

بالنسبة لكونور برادلي، الذي فقد والده مؤخرًا، أكد كلوب على أهمية التعاطف والدعم، وأشار إلى أن عودته للمشاركة في المباريات ستتم بعدما يكون جاهزًا نفسيًا.

وختم كلوب بالحديث عن عودة واتارو إندو، مشيرًا إلى أن تأثيره كان إيجابيًا بعد عودته للتدريبات، وأنه يبدو جيدًا منذ عودته.