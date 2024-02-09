تشكيل منتخب الأردن المتوقع أمام قطر في نهائي كأس أمم آسيا.. والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - اختار المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لمنتخب الأردن، على تشكيل النشامي الذي سيدخل المواجهة المنتظرة أمام قطر، في المباراة التي ستجمع المنتخبين بنهائي كأس أمم آسيا 2024 على ستاد لوسيل.

موعد مباراة الأردن ضد قطر في نهائي آسيا

يلتقى المنتخب الأردني مع نظيره القطري، مساء، غدًا، السبت الموافق 10 فبراير 2024، على ستاد "لوسيل" في نهائي كأس الأمم الآسيوية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والسادسة بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، والسابعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل الأردن المتوقع أمام قطر في نهائي كأس أمم آسيا

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: عبد الله نصيب، براء مرعي، يزن العرب

خط الوسط: محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إحسان حداد

خط الهجوم: محمود المرضي، يزن النعيمات، موسى التعمري

القنوات الناقلة لمباراة قطر والأردن في نهائي آسيا

تذاع مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2024 على قناة SSC في المملكة العربية السعودية، والرابعة العراقية في العراق، وعلى قناة بي إن سبورت في بقية بقاع الوطن العربي الكبير.

وستكون القناة الناقلة لمباراة قطر والأردن في اللقاء النهائي عبر الشبكة البنفسجية هي "beIN ASIAN CUP 1"، وعلى المجموعة السعودية ستتابعها على "SSC1 HD".

كما يمكن متابعة المباراة عبر قناة AD Sports ASIA في الإمارات، كما ستكون متاحة لمشتركي بي إن سبورتس من خلال قناة AL Kass Extra 1.