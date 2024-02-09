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أحمد جودة - القاهرة -

حضر اليوم الجمعة أشقاء الراحل العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المباراة التي جمعت بين الأهلي ضد نظيره سموحة في دوري اليد.

ظهور أشقاء العامري فاروق في مباراة الأهلي ضد سموحة في دوري اليد



وانتهت المواجهة التي جمعت بين فريق دي الأهلي ضد نظيره سموحة بفوز الأحمر بنتيجة 26/21 فى الجولة الثالثة بالمرحلة الثانية بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024.



كما تقام الجولة الرابعة يوم الثلاثاء القادم وتجمع الجزيرة ضد سبورتنج وطلائع الجيش ضد الأهلى، والزمالك ضد السنة الأهلى، وسموحة مع هليوبوليس.

وفي حال التعادل في هذه المباريات يتم اللجوء لتطبيق رميات الـ 7 أمتار، في مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.