نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأردن: الجوهري "العقل المُدبر" للكرة الأردنية.. وحسام حسن الأجدر لتدريب منتخب الفراعنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث حسن عبدالفتاح، نجم منتخب الأردن السابق، عن تأهل منتخب النشامى إلى المباراة النهائية من بطولة كأس آسيا 2024، المقامة حاليا في قطر.



وأكد نجم منتخب الأردن السابق، أن تأهل المنتخب الأردني لنهائي كأس أمم أسيا إنجاز تاريخي لـ "النشامى".



وقال حسن عبدالفتاح في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر المذاع على قناة الزمالك: "كل ما يحدث في الكرة الأردنية من تطور يعود للأسطورة محمود الجوهري".



وتابع: "الجوهري كان العقل المدبر والمفكر لكرة القدم في الأردن، وجميع اللاعبين الحاليين في منتخب الأردن كانوا تحت رؤيته".



واختتم نجم الأردن السابق: "لا أحد يستطيع أن ينكر تاريخ وإنجازات حسام حسن الكبيرة، فهو الأجدر لتدريب منتخب مصر، وشعرت بسعادة كبيرة بعد توليه تدريب الفراعنة".