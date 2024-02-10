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أحمد جودة - القاهرة - "بلا تشفير": تردد القناة الجزائرية الأرضية 2024 على جميع الأقمار بجودة HD لمتابعة نهائي كأس أمم إفريقيا

تردد قناة الجزائرية الأرضية يبحث متابعي كرة القدم عن أفضل القنوات لكي يتابعوا ويشاهدوا عليها المباريات والبطولات لمختلف الأندية، وجاء تردد القناة الأكثر بحثا لأنها تقوم بنقل بعض مباريات المنتخب الجزائري في البطولة الإفريقية، وتعد من أهم القنوات المجانية التي تنقل بعض المباريات الإفريقية للمنتخبات الجزائرية، حيث تقوم باستخدام كل الأساليب التكنولوجية الحديثة في نقل هذه المباريات، تابعوا معنا كافة التفاصيل فى المقال التالي.

"بلا تشفير": تردد القناة الجزائرية الأرضية 2024 على جميع الأقمار بجودة HD لمتابعة نهائي كأس أمم إفريقيا

تردد قناة الجزائرية الأرضية



تنتظر الجماهير بحماس وترقب لمتابعة مباراة مصر والكونغو في إطار بطولة كأس أمم إفريقيا وتعتبر قناة الجزائرية الأرضية الرياضية واحدة من المحطات البارزة التي ستقوم بنقل هذه المواجهة المثيرة لضمان متابعة الحدث بأفضل جودة ممكنة يعلن عن شفرة قناة الجزائرية الأرضية sd.



تردد قناة الجزائرية الأرضية نايل سات



تردد القناة: 11680.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

القمر الصناعي: النايل سات.



تردد قناة الجزائرية الأرضية هوت بيرد



يمكن للمشاهدين الوصول إلى تردد القناة الأولى الجزائرية على الهوت بيرد مما يوفر خيارات متعددة للتمتع بتغطية متنوعة ومحتوى رياضي مثير تفاصيل تردد القناة على الهوت بيرد كما يلي:

تردد القناة: 12577.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.



مميزات قناة الجزائرية الارضية



تميزت قناة الجزائرية الأرضية بأنها قناة رسمية تقوم بنقل مباريات البطولة الخاصة بمنتخب الجزائر، كما أنها حصلت على حقوق نقل 17 مباراة خاصة ببطولة كأس أمم إفريقيا 2024، تعد من القنوات الرياضية التي انتشرت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، ويوجد تردد قناة الجزائرية الأرضية استوديو تحليلي عالي المستوى يقوم بتحليل المباريات المختلفة، وبها مجموعة من المحللين والمراسلين الذين يقومون بالتعليق على المباريات، وتعد من أفضل القنوات الرياضية في الوطن العربي.