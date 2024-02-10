نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة في مصر والعالم العربي موعد المباراة النهائية بين النادي الأهلي والزمالك في كأس مصر، وستشكل هذه المواجهة قمة كروية مثيرة ينتظرها الجماهير بشغف لمشاهدة التنافس بين الفريقين.

كلاسيكو الكرة المصرية

ومن المرتقب أن يستضيف ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة بالسعودية مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر يوم 9 مارس القادم 2024، حيث يسعي كلاهما للفوز والحصول علي اللقب، ولتعزيز حظوظهما في منافسة الدوري المصري الممتاز.

كما كانت مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر يوم 13 مارس 2024، ولكن تم تغيير موعدها بسبب تعارضها مع معسكر منتخب مصر في شهر مارس والذي سيكون ضمن إطار تصفيات كأس العالم 2026 للقارة السمراء، كما جاء هذا القرار بعدما قرر المدير الفني الجديد للمنتخب المصري”حسام حسن”.

فيما تأهل النادي الأهلي للدور النهائي في كأس مصر بعد فوز علي نظيرة نادي إنبي بثلاثية نظيفة دون رد في الدور النصف النهائي، بينما الزمالك إستطاع حسم صعودة بعدما فاز في مباراتة في الدور النصف النهائي علي بيراميدز بعد التعادل بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة أهداف مثلهم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في نهائي كأس مصر يوم 9 مارس من عام 2024، ولكن حتي الأن لم يتم تعيين الموعد الرسمي للمباراة.