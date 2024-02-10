نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام ليل في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان نظيره ليل مساء اليوم السبت 10-2-2024 علي ملعب "بارك دي برانس"، وذلك في إطار الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

ويحتل فريق العاصمة الفرنسية صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 47 نقطة، بعد الفوز في 14 مباراة والتعادل في 5 لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل فريق ليل المركز الرابع برصيد 35 نقطة، بعد الفوز في 9 مباريات والتعادل في 8 لقاءات وخسارة 3 مواجهات.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل في الدوري الفرنسي

تنطلق صافرة البداية لمباراة باريس سان جيرمان ضد ليل اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ليل في الدوري الفرنسي

يمكنكم مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein sports 1HD.