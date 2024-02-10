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أحمد جودة - القاهرة - "اللقاء المنتظر"..القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأردن وقطر في نهائي كأس أمم آسيا

مؤشرات البحث تتجه بقوة نحو القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأردن وقطر التي تعتبر من أهم المباريات التي تحسم الأمر لمعرفة من الفريق صاحب الحظ الأكبر للتتويج ببطولة كأس أمم أسيا 2024، لقد خاض كلا الفريقين الأردن وقطر منافسات قوية على مدار الجولات السابقة، واستطاع الأردن وقطر أن يصلون لتلك المرحلة بين أكبر عدد من الفرق

حقق فريق الأردن من تحقيق الفوز في المباراة السابقة أمام نظيره كوريا الجنوبية الثلاثاء الماضي الموافق 6 من فبراير الجاري، حيث انتهت المباراة بين الفريقين بنتيجة 2-0، مما استطاع فريق قطر أن يحقق الفوز أمام نظيره إيران يوم الأربعاء 7 فبراير بنتيجة إيجابية لصالح قطر 3-2، ويستعد الفريقين قطر والأردن لمواجهة النهائي، مما يهتم عشاق الساحرة المستديرة بالبحث على محركات جوجل الآن لمعرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأردن وقطر.

"اللقاء المنتظر"..القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأردن وقطر في نهائي كأس أمم آسيا



القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأردن وقطر



هناك مجموعة من القنوات تستعد الآن من أجل نقل البث الحي المباشر لمباراة نهائي كأس أمم آسيا موسم 2024 بين الأردن ونظيره قطر، على أن يتم نقل البث عبر القنوات التالية:

قناة بي ان سبورت.

قناة الكأس القطرية.

قناة الكأس أكسترا 1-2.

قناة ssc الرياضية السعودية 1 بجودة hd والتعليق فيها بصوت فهد العتيبي وحاتم بطيشة.





موعد مباراة الأردن وقطر نهائي كأس آسيا



نذكركم بأن بطولة كأس أمم آسيا تم انطلاقها بداية من الثاني عشر من يناير الماضي 2024، وكان هناك منافسات وتحديات قوية بين الفرق وبعضها، لكن تحالف الحظ تلك المرة مع كلا الفريقين الأردن وقطر، لكي يخوضون مواجهة نارية غدًا السبت الموافق 10 من فبراير 2024، وسوف يلتقي الفريقين لبدء المنافسة على أرضية ملعب استاد لوسيل وتنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 6 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والساعة 7 مساءً بتوقيت الإمارات.

تردد قناة ssc sport

التردد: 12417.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

