إلغاء مباراة في الصين بسبب ميسي

إلغاء مباراة في الصين بسبب ميسيأعلن المكتب الرياضي لمدينة هانغتشو شرقي الصين، الجمعة، إلغاء مباراة ودية كان من المفترض أن يخوضها المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم في شهر آذار/مارس المقبل، وسط جدل بشأن غياب ليونيل ميسي عن مباراة استعراضية في هونغ كونغ.

وذكر المكتب أن "الظروف غير متوافرة" لإقامة المباراة، حسبما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" المحلية، بعد ساعات قليلة من غياب ميسي عن المواجهة التي خاضها إنتر ميامي الأحد الماضي أمام منتخب هونغ كونغ بسبب آلام في الساق، مما تسبب في غضب.

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد أكد رسمياً أن المنتخب الأرجنتيني سيلعب مباراتين وديتين في الصين في آذار/مارس 2024.

وكان من المقرر أن يواجه فريق المدرب ليونيل سكالوني نيجيريا في هانغتشو، حسبما أشار الاتحاد في موقعه الالكتروني، أما المباراة الثانية المعلنة ضد كوت ديفوار في بكين لم يتم إلغاؤها رسمياً حتى الآن.

وأثارت المباراة الاستعراضية التي جمعت هونغ كونغ ضد إنتر ميامي يوم الأحد الماضي غضباً واسعاً، لأن "أسطورة" كرة القدم الأرجنتينية لم يلبس حتى حذائه ويظهر في المباراة من أي مكان، بسبب شعوره ببعض الآلام.

وانتقدت الصحافة الصينية والمشجعون ميسي بسبب عدم ظهوره بينما في اليابان لعب نصف ساعة في مباراة ودية أخرى يوم الأربعاء، حيث علقت الصحف "بدا وكأنه شخص مختلف وحيا الجميع".

وأوضح نادي إنتر ميامي أن مشاركة ميسي في المباراة كانت ببساطة "خطيرة للغاية".

وقالت شركة "تاتلر آسيا" المنظمة للمباراة اليوم في بيان إنها ستعيد 50% من ثمن التذكرة بعد الانتقادات التي تلقتها بسبب غياب الأرجنتيني.