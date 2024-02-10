نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ليل في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب "بارك دي برانس"، مواجهة قوية وصعبة بين فريقي باريس سان جيرمان وليل مساء اليوم السبت الموافق العاشر من شهر فبراير الجاري،

ضمن منافسات الأسبوع الواحد والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل في الدوري الفرنسي

تبدأ أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة ليل في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، دانيلو بيريرا، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: وارن إيمري، فيتينيا، مانويل أوجارتي.

خط الهجوم: كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، ماركو أسينسيو.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ليل في الدوري الفرنسي

تذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.