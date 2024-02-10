عامر حسين يكشف عن الموعد المقترح لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي المسابقات الموعد المقترح لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

وأكد عامر حسين في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت":" وارد تسكين مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك يوم 8 مارس القادم.

ولم يحسم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي الموعد النهائي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

ونجح الأهلي والزمالك في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر النسخة الماضية عقب الفوز على إنبي وبيراميدز في دور نصف النهائي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر النسخة الماضية على قناة أون تايم سبورت المالكة لحقوق مباريات كأس مصر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.