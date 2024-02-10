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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل، ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم الأوروبية والانجليزية مباراة قوية في الدوري الإنجليزي اليوم السبت 10 فبراير الجاري 2024، بين فريقي مانشستر سيتي وإيفرتون الليلة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل

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مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره إيفرتون مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

ويحتضن ملعب ستاد الاتحاد معقل الفريق السماوي المباراة بين الفريقين ضمن منافسات البريميرليج في موسم الجاري 2024.

وكان حقق مانشستر سيتي الفوز ضد نظيره برينتفورد في المباراة الماضية بالدوري الإنجليزي بثلاثية مقابل هدف، فيما تعادل إيفرتون ضد توتنهام في الجولة الأخيرة بهدفين لكل منهما.

جدير بالذكر أن كان تفوق السيتيزن على فريق إيفرتون في الدور الأول من المسابقة، بثلاثية مقابل هدف على أرض الأخير.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل

متى تقام مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي؟

من المقرر أن ننطلق صافرة بداية أحداث مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي اليوم، في تمام الساعة 2:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 3:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 4:30 عصرًا بتوقيت أبو ظبي، والساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون المتوقع في الدوري الإنجليزي

تشكيل مانشستر سيتي:-

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، مانويل أكانجي، ناثان آكي.

خط الوسط: رودري، فيل فودين، برناندو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز، جيريمي دوكو.

تشكيل إيفرتون:-

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: ناثان باتريسون، جيمس تاركويسكي، برانتوايت، ميكولينكو.

خط الوسط: جوميز، أونانا، جيمس جارنر.

خط الهجوم: جاك هاريسون، بيتو، ديوايت.

ترتيب مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي بالمركز الثاني برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب الصدارة، بينما يحتل إيفرتون المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة.

القنوات الناقلة ومعلق مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

وتذاع أحداث مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة Bein sports HD 1، ويتولى المعلق الرياضي أحمد البلوشي مهمة التعليق على أحداث المباراة.