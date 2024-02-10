نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ليفركوزن في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به القمة النارية أمام ليفركوزن مساء اليوم السبت 10 فبراير 2024 على ملعب "باي أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الألماني "البوندسليجا".

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن في الدوري الألماني

تبدأ أحداث مباراة بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع لمواجهة ليفركوزن في الدوري الألماني

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، دايوت أوباميكانو، رافائيل جوريرو.

خط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا، جمال موسيالا.

خط الهجوم: هاري كين، توماس مولر، ليروي ساني.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن في الدوري الألماني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الألماني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة بايرن ميونيخ ضد ليفركوزن مساء اليوم السبت، عبر قنواتها وتحديدًا bein Sports 5HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.