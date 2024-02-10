موعد مباراة جنوب إفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الأفريقية لمتابعة مباراة الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا وذلك ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا والمقامة حاليا في كوت ديفوار.



موعد مباراة الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا



من المقرر أن تقام مباراة الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا يوم السبت 10 فبراير 2024 وذلك ضمن منافسات الحصول على المركز الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنواتBeIN Sports HD Max 1 القطرية بنقل أحداث المباراة.



تأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا 2024 على حساب منتخب الرأس الأخضر بعد الفوز بركلات الترجيح بهدفين مقابل هدف وذلك عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.



وفي دور المجموعات، تأهل منتخب جنوب إفريقيا بعد أن حصد المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط وبفارق نقطة عن المنتخب المالي صاحب الصدارة.



وفي دور الستة عشر، فاز منتخب جنوب إفريقيا على المنتخب المغربي بثنائية نظيفة قبل أن يحقق يفوز في الدور ربع النهائي على الرأس الأخضر ويواجه نيجيريا في الدور قبل النهائي.



بينما تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور قبل النهائي لمواجهة كوت ديفوار بعدما حقق أول فوز له في البطولة على حساب منتخب غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتأهلوا للمرة الخامسة في تاريخهم إلى قبل نهائي كأس أمم إفريقيا.