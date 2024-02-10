نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأردن أمام قطر في نهائي كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الآسيوية مباراة قطر والأردن وذلك ضمن منافسات نهائي بطولة كأس أمم آسيا والمقامة حاليا في قطر.



مجموعات كأس أمم آسيا



المجموعة الأولى: قطر والصين وطاجكستان ولبنان.

المجموعة الثانية: أستراليا وأوزبكستان وسوريا والهند.

المجموعة الثالثة: إيران والإمارات وهونغ كونغ وفلسطين.

المجموعة الرابعة: اليابان وأندونيسيا والعراق وفيتنام.

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين.

المجموعة السادسة: السعودية وتايلاند وقيرغستان وعمان.



كان منتخب الأردن أول المتأهلين للنهائي بعد فوزه في مباراة نصف النهائي على كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين.



بينما تمكن المنتخب القطري من الصعود إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس أمم آسيا بعدما تفوق على منتخب فلسطين في مباراة دور ال 16 بالبطولة بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد.



وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تكون فيها المباراة النهائية لكأس آسيا عربية بحتة بعد نسختي عام 1996 بين السعودية والإمارات و2007 بين العراق والسعودية.



موعد مباراة قطر والأردن في كأس أمم آسيا



من المقرر أن تقام مباراة قطر والأردن يوم السبت 10 فبراير 2024 وذلك ضمن منافسات نهائي كأس أمم آسيا.



وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر والساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنواتBeIN sports القطرية وSSC السعودية بنقل أحداث المباراة.