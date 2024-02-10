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أحمد جودة - القاهرة - "قطر ضد الأردن".. موعد نهائي كأس آسيا والقنوات الناقلة والتشكيل (موقعة الحسم)

"قطر ضد الأردن".. موعد نهائي كأس آسيا والقنوات الناقلة والتشكيل (موقعة الحسم)، لا صوت يعلو في عالم الساحرة المستديرة فوق صوت الموقعة المرتقبة بين منتخبي قطر والأردن ضمن مباراة نهائي كأس أمم آسيا 2024، في ختام منافسات البطولة بنهائي عربي خالص.

وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عن مباراة قطر والأردن في نهائي كأس أمم آسيا 2023، حيث يهتم الكثير من محبي ومتابعي كرة القدم العربية بالنهائي العربي المرتقب والموقعة الحاسمة بين قطر والأردن.

"قطر ضد الأردن".. موعد نهائي كأس آسيا والقنوات الناقلة والتشكيل (موقعة الحسم)

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مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا

يواجه المنتخب القطري الأول نظيره منتخب الأردن مساء اليوم السبت 10 فبراير الجاري، في إطار المباراة النهائية من بطولة كأس أمم آسيا 2023.

ويحتضن ملعب ستاد لوسيل في دولة قطر العربية الشقيقة البلد المستضيفة للمسابقة المباراة بين منتخبي قطر والأردن ضمن الموقعة النهائية في كأس أمم آسيا 2023.

وكان حجز منتخب قطر مقعده في المباراة النهائية لكأس آسيا 2023 للنسخة الثانية على التوالى، عقب الفوز على نظيره إيران بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين يوم الأربعاء الماضي.

فيما حسم منتخب الأردن تأهله إلى المباراة النهائية من بطولة كأس أمم آسيا 2023، عقب فوزه على منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة.

"قطر ضد الأردن".. موعد نهائي كأس آسيا والقنوات الناقلة والتشكيل (موقعة الحسم)

متى موعد مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا؟

ومن القدم أن تقام مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2023 اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والرابعة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل مباراة قطر والأردن المتوقع في نهائي كأس آسيا

تشكيل منتخب قطر:-

حراسة المرمى:مشعل برشم.

خط الدفاع: جاسم جابر، المهدى على، لوكاس مندس، بيدرو ميجيل كوريا.

خط الوسط: محمد وعد، أحمد فتحي، همام الأمين.

خط الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي، يوسف عبد الرازق.

"قطر ضد الأردن".. موعد نهائي كأس آسيا والقنوات الناقلة والتشكيل (موقعة الحسم)

تشكيل منتخب الأردن:-

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: عبد الله نصيب، براء مرعي، يزن العرب

خط الوسط: محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إحسان حداد.

خط الهجوم: محمود المرضي، يزن النعيمات، موسى التعمري.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا

تنتقل أحداث مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2023، عبر القنوات التالية Alkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD وSSC1 HD وAl-Rabiaa Iraq وAbu Dhabi Sports Asia 1 وbeIN ASIAN CUP 1.

معلقي مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا

أسندت مهمة التعليق على أحداث مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا، لكلا من حسن العيدروس وعصام الشوالي وفهد العتيبي وفارس عوض ومحمد حسين اضرضور.