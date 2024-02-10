نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 10-2-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم السبت الموافق 10-2-2024، عددا من المواجهات النارية في مختلف الدوريات العالمية الكبرى والبطولات الأفريقية، ونوفر لكم "دوت الخليج الرياضي" من خلال السطور الآتية، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

كأس آسيا 2023 "النهائي"

تقام اليوم السبت مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخب قطر الأول لكرة القدم ضد نظيره المنتخب الأردني، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار نهائي بطولة كأس آسيا 2023.

كأس أمم إفريقيا 2023 "الميدالية البرونزية"

يخوض منتخب جنوب إفريقيا مواجهة نارية أمام نظيره الكونغو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، في إطار منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع "الميدالية البرونزية" من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

الدوري الإنجليزي الممتاز- الجولة 24

مانشستر سيتي ضد إيفرتون: 2:50 ظهرا بتوقيت القاهرة

فولهام ضد بورنموث: 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

ليفربول ضد بيرنلي: 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

لوتون تاون ضد شيفيلد يونايتد: 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

توتنهام هوتسبير ضد برايتون: 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

وولفرهامبتون ضد برينتفورد: 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

نوتنجهام فورست ضد نيوكاسل يونايتد: السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

الدوري الإسباني- الجولة 24

ديبورتيفو الأفيس ضد فياريال: 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة

ريال سوسيداد ضد أوساسونا: الخامسة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة

ريال مدريد ضد جيرونا: السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر

لاس بالماس ضد فالنسيا: العاشرة مساءً بتوقيت مصر

الدوري الإيطالي- الجولة 24

كالياري ضد لاتسيو: الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة

روما ضد إنتر ميلان: السابعة مساءً بتوقيت مصر

ساسولو ضد تورينو: العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة

الدوري الألماني- الجولة 24

يونيون برلين ضد فولفسبورج: 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة

فرانكفورت ضد بوخوم: 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة

بروسيا مونشنغلادباخ ضد درامشتات: 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة

بريمن ضد هايدنهايم: 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة

أوجسبورج ضد لايبزيج: 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة

باير ليفركوزن ضد بايرن ميونيخ: 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة

الدوري الفرنسي الجولة 24

لانس ضد ستراسبورج: 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة

باريس سان جيرمان ضد لانس: 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة