نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم السبت 10-2-2024، عددا من المبارايات القوية والهامة في الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، وسنوفر لكم عبر موقع "دوت الخليج الرياضي" مواجهات اليوم من الليجا الإسبانية بالإضافة إلى القنوات الناقلة.

الدوري الإسباني- الجولة 24

ديبورتيفو الأفيس ضد فياريال: 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة

ريال سوسيداد ضد أوساسونا: الخامسة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة

ريال مدريد ضد جيرونا: السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر

لاس بالماس ضد فالنسيا: العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني

تمتلك مجموعة قنوات "بي إن سبورت" الحقوق الحصرية لإذاعة مبارايات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك يمكنكم متابعة كافة أحداث مواجهات اليوم من الليجا عبر شاشاتها.