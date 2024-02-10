نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميلان وروما في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق روما، مع إنتر ميلان، اليوم السبت 10 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

تُقام المباراة بين فريقي روما وانتر ميلان في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي إنتر ميلان وروما عبر قناة أبوظبي الرياضية، حيث تعد مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية هى الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي.

ويحل فريق إنتر ميلان في صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 57 نقطة، بينما يحتل فريق روما في المركز الخامس برصيد 38 نقطة.

يذكر أن فريق إنتر ميلان قد حقق الانتصار في مباراة الذهاب بالدور الأول على حساب روما، بنتيجة هدف دون رد، أحرز هدف الانتر في تلك المباراة ماركوس تورام مهاجم الجوزيبي مياتزا.