نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام جيرونا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق ريال مدريد بنظيره جيرونا، اليوم السبت 10 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

ريال مدريد ضد جيرونا

تُقام المباراة بين فريقي ريال مدريد وجيرونا في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي ريال مدريد وجيرونا عبر قناة بي إن سبورتس 1، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني خلال هذا الموسم.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، تشواميني، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، توني كروس، كامافينجا،جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.